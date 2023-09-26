Макарова Харитония Федоровна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отчество с сайта Память Народа, сына Вениамина Александровича Макарова
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Макарова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Макаров Федор Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Макаров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Макарова Анна Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Макаров Парфентий Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Сын: Макаров Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич
информация с сайта Память Народа, в одном из документов у Макарова Вениамина Александровича отец стоит Чугуевский Изод Левонтьевич, в другом мать Харитония Федоровна Чугуевская. Возможно мать овдовев... Показать все
Смерть
Неизвестно