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Макарова Харитония Федоровна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Отчество с сайта Память Народа, сына Вениамина Александровича Макарова
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Макарова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До 1907

Муж: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Макаров Федор Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Макаров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Макарова Анна Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Макаров Парфентий Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Сын: Макаров Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
информация с сайта Память Народа, в одном из документов у Макарова Вениамина Александровича отец стоит Чугуевский Изод Левонтьевич, в другом мать Харитония Федоровна Чугуевская. Возможно мать овдовев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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