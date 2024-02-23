Андрианова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианова Нина Ивановна

Андрианова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдинцев Иван Николаевич

Мать: Юдинцева Марья Петровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Некрасова Алевтина Степановна

Отец ребёнка: Андрианов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Хребтова Капитолина Степановна

Отец ребёнка: Андрианов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Якимова Лидия Степановна

Отец ребёнка: Андрианов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Андрианов Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close