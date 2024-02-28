Иванова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1887
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Андрей Викторович
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно