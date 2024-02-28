Иванова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Андрей Викторович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Викторович

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