Галкина (Почекунина?) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Почекунина?) Матрёна Ивановна

Место рождения

Почекунина

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Почекунин? Иван Павлович

Мать: не указана

Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович

Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Галкин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович

Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Галкин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович

Чукманка
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Галкин Авраам Матвеевич

Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович

Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович

Почекунина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартемьянова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
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