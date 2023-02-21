Галкина (Почекунина?) Матрёна Ивановна
Место рожденияПочекунина
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Почекунин? Иван Павлович
Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович
Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович
Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Галкин Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович
Чукманка
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович
Почекунина
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович
Почекунина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартемьянова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Галкин Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно