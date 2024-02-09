Вахрушева -- Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушева -- Анастасия Михайловна

Вахрушева -- Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Георгий Архипович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Вахрушев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Вахрушев Георгий Архипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1918

Сын: Вахрушев Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Вахрушев Георгий Архипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.