Вахрушева -- Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Вахрушев Георгий Архипович
Рождение ребёнка
03.10.1918
Сын: Вахрушев Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Вахрушев Георгий Архипович
Смерть
Неизвестно