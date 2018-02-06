Нерюев Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерюев Андрей Сергеевич

Место рождения

Московская Область, г. Подольск

Дата рождения

22.02.1988

Дата смерти

06.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988

Отец: Нерюев Сергей Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Московская Область, г. Подольск
Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Город Подольск
Смерть
06.02.2018
Климовск Московская область
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