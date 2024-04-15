Котенко Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1890 ст.
Дата смерти24.09.1896 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1890 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.09.1896 ст.
Причина смерти: от тифа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CH-N?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
25.09.1896 ст.
на отведенном кладбище