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Котенко Василий Петрович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.02.1890 ст.

Дата смерти

24.09.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1890 ст.

Отец: Котенко Петр Ефимович

Мать: Котенко Юлиания Константиновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.09.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от тифа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CH-N?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
25.09.1896 ст.
на отведенном кладбище
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