Харанен (Kostman / Костамо) Walborg / Varpu Jaakont / Вальбурга Яковлева / Варвара Яковлевна 14.03.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Харанен (Kostman / Костамо) Walborg / Varpu Jaakont / Вальбурга Яковлева / Варвара Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.03.1880, Хиттолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

умерла Неизвестно

Отец
Kostman / Костамо Jacob ErichsНеизвестно г.р.
Мать
Kostman (Kokkonen) Maria DanielsНеизвестно г.р.
Супруги
Haranen / Харанен Mathias / Матвей Мартынов03.03.1882 г.р.
Дети
Костман / Kostman Степан / Tahvana Внебрачный20.12.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1880

Отец: Kostman / Костамо Jacob Erichs

Мать: Kostman (Kokkonen) Maria Daniels

Хиттолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Костман / Kostman Степан / Tahvana Внебрачный

Отец ребёнка: не указан

Хиттолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
17.11.1922

Муж: Haranen / Харанен Mathias / Матвей Мартынов

Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
Неизвестно

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