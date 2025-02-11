Харанен (Kostman / Костамо) Walborg / Varpu Jaakont / Вальбурга Яковлева / Варвара Яковлевна
женский, родилась 14.03.1880, Хиттолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
умерла Неизвестно
ОтецKostman / Костамо Jacob ErichsНеизвестно г.р.
МатьKostman (Kokkonen) Maria DanielsНеизвестно г.р.
Супруги
Haranen / Харанен Mathias / Матвей Мартынов03.03.1882 г.р.
Дети
Костман / Kostman Степан / Tahvana Внебрачный20.12.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1880
Хиттолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.12.1905
Сын: Костман / Kostman Степан / Tahvana Внебрачный
Отец ребёнка: не указан
Хиттолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.11.1922
Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно