Трегубов Иван (Ивашко) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Иван (Ивашко) Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Трегубов Козьма Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Катерина Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Трегубов Яков Иванов

Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Трегубов Клим Иванов

Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Трегубов Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Трегубов Степан Иванов

Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова

Смерть
После 1710

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