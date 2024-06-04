Трегубов Иван (Ивашко) Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Трегубов Козьма Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Трегубов Яков Иванов
Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Трегубов Клим Иванов
Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Трегубова Катерина Степанова
Смерть
После 1710