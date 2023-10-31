Кокорина Фекла Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Иванов
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кокорин Лаврентий Сергеев
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Иванов
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно