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Кокорина Фекла Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кокорин Капитон Сергеев

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1802

Муж: Кокорин Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокорин Лаврентий Сергеев

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Иванов

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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