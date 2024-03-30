Цюх (Прядка) Евфросиния Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Прядка Тимофей Никитин
Бракосочетание
30.01.1793 ст.
Муж: Цюх Мартин Симеонов
Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1794
Сын: Цюх Евфимий Мартинов
Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов
Рождение ребёнка
21.02.1796
Сын: Цюх Тимофей Мартинов
Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дяченко Домникия Мартинова
Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Клещ Иустиния Мартинова
Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов
Смерть
Неизвестно