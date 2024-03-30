Цюх (Прядка) Евфросиния Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цюх (Прядка) Евфросиния Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Прядка Тимофей Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1793 ст.

Муж: Цюх Мартин Симеонов

Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1794

Сын: Цюх Евфимий Мартинов

Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов

Рождение ребёнка
21.02.1796

Сын: Цюх Тимофей Мартинов

Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дяченко Домникия Мартинова

Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кубрак Павел Мартинов

Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Клещ Иустиния Мартинова

Отец ребёнка: Цюх Мартин Симеонов

Смерть
Неизвестно
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