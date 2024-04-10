Угрюмов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1895 и 1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угрюмов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.11.1874

Сын: Угрюмов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Угрюмов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна

Рождение ребёнка
13.08.1882

Дочь: Угрюмова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Угрюмов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна

Смерть
Между 1895 и 1908

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