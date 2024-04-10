Угрюмов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1895 и 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1874
Сын: Угрюмов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
13.08.1882
Дочь: Угрюмова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Угрюмов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида Никифоровна
Смерть
Между 1895 и 1908