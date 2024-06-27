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Колесников Николай Николаев

Место рождения

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

01.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870

Отец: Колесников Николай Федотов

Мать: Колесникова Лукерья Федорова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Запись о рождении есть в метрической книге
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
26.09.1890

Жена: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о венчании метрической книги
Рождение ребёнка
15.09.1891

Сын: Колесников Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении из метрической книги
Рождение ребёнка
05.09.1893

Дочь: Колесникова Вера Николаева

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
18.11.1894

Сын: Колесников Александр Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
29.10.1896

Сын: Колесников Георгий Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Колесников Георгий Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
24.01.1900

Сын: Колесников Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Сделан скрин записи о рождении из метрической книги.
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Колесникова Дарья Николаева

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге.
Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Колесников Петр Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Запись о рождении найдена в метрической книге. Нет скрина этой записи
Рождение ребёнка
23.08.1905

Сын: Колесников Павел Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
22.07.1907

Дочь: Колесникова Серафима Николаева

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Запись о рождении найдена в метрической книге. Нет скрина этой записи
Рождение ребёнка
07.11.1908

Сын: Колесников Михаил Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
14.01.1910

Сын: Колесников Павел Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Запись о рождении найдена в метрической книге. Нет скрина этой записи
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Колесников Михаил Николаев

Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Скрин записи о рождении в метрической книге
Смерть
Неизвестно

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