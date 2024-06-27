Колесников Николай Николаев
Место рождения
Дата рождения01.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Жена: не указана
Сын: Колесников Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Дочь: Колесникова Вера Николаева
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Александр Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Георгий Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Георгий Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Иоанн Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Дочь: Колесникова Дарья Николаева
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Павел Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Дочь: Колесникова Серафима Николаева
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Михаил Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Павел Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова
Сын: Колесников Михаил Николаев
Мать ребёнка: Колесникова (Белоусова) Варвара Петрова