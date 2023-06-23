Александрова Дарья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потап
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1801
Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1815г) Дата: 1815 Страница: слайд 934 Достоверность: Очень высокая
Рождение ребёнка
07.04.1803
Сын: Александров Егор Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич
Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно