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Александрова Дарья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потап

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1801

Муж: Александров Александр Васильевич

Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1815г) Дата: 1815 Страница: слайд 934 Достоверность: Очень высокая
Рождение ребёнка
07.04.1803

Сын: Александров Егор Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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