Сибгатуллин Нурулла Сибгатулла улы
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Сибгатулла Батырша улы
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигайша Хоснетдин кызы
Рождение ребёнка
1895
Сын: Нуруллин Шайхенур Нуруллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Валиева (Нуруллина) Нурхидия Нурулла кызы
Мать ребёнка: Бибигайша Хоснетдин кызы
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Нуруллин Махмут Нуруллович
Мать ребёнка: Бибигайша Хоснетдин кызы
Смерть
1930