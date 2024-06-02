Сибгатуллин Нурулла Сибгатулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллин Нурулла Сибгатулла улы

Место рождения

Кзыл-Тюбяк, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сибгатулла Батырша улы

Мать: не указана

Кзыл-Тюбяк, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигайша Хоснетдин кызы

Рождение ребёнка
1895

Сын: Нуруллин Шайхенур Нуруллович

Мать ребёнка: не указана

Кзыл-Тюбяк, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Валиева (Нуруллина) Нурхидия Нурулла кызы

Мать ребёнка: Бибигайша Хоснетдин кызы

Кзыл-Тюбяк, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Нуруллин Махмут Нуруллович

Мать ребёнка: Бибигайша Хоснетдин кызы

Кзыл-Тюбяк, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1930

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