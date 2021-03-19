Кобзе (Климова) Людмила Ивановна 07.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе (Климова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1946

Дата смерти

19.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзе Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.1970

Дочь: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Кобзе Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1983

Дочь: Татурина (Кобзе) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Кобзе Юрий Николаевич

Смерть
19.03.2021

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