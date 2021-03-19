Кобзе (Климова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1946
Дата смерти19.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1970
Дочь: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Кобзе Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1983
Дочь: Татурина (Кобзе) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Кобзе Юрий Николаевич
Смерть
19.03.2021