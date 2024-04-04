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(Мальгина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина (Мальгина) Галина Михаиловна

Отец ребёнка: Мальгин Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Михаил Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Мальгин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
10.06.1973

Сын: Мальгин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Мальгин Михаил Александрович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

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