(Мальгина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина (Мальгина) Галина Михаиловна
Отец ребёнка: Мальгин Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1973
Сын: Мальгин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Мальгин Михаил Александрович
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область