Канавина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канавина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канавин Василий Антонов

Отец ребёнка: Канавин Антон Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канавин Антон Федотов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Канавина Акулина Антонова

Отец ребёнка: Канавин Антон Федотов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Канавин Кузьма Антонов

Отец ребёнка: Канавин Антон Федотов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Канавина Василиса Антонова

Отец ребёнка: Канавин Антон Федотов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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