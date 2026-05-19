Кондакова Надежда Андриановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кондакова Надежда Андриановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Кондаков Михаил ПетровичНеизвестно г.р.
Дети
Куранина (Кондакова) Анастасия МихайловнаОколо 1885 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Куранина (Кондакова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Кондаков Михаил Петрович

https://ya.ru/archive/catalog/f2adb28a-18f8-4a00-ae07-1aaf61b03654/29?center=3417+1485

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.