Кондакова Надежда Андриановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Кондаков Михаил ПетровичНеизвестно г.р.
Дети
Куранина (Кондакова) Анастасия МихайловнаОколо 1885 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Куранина (Кондакова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кондаков Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно