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Пикалов Максим Алексеевич

Место рождения

с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан

Дата рождения

15.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911

Отец: Пикалов Алексей Семенович

Мать: Пикалова Елена Стефановна

с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медянова Аграфена Лазаревна

Место жительства
Неизвестно
г. Сталинобад, Таджикистан
Смерть
Неизвестно
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