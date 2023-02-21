Пикалов Максим Алексеевич
Место рожденияс. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Дата рождения15.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911
с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Сталинобад, Таджикистан
Смерть
Неизвестно