Петров Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
03.03.1894

Сын: Петров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
03.03.1894

Сын: Петров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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