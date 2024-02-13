Петров Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна
Рождение ребёнка
03.03.1894
Сын: Петров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна
Рождение ребёнка
03.03.1894
Сын: Петров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна
Смерть
Неизвестно