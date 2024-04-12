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Макаров Виталий Валентинович

Место рождения

Новое Амесьево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1953

Отец: Макаров Валентин Терентьевич

Мать: Макарова Раиса Ефимовна

Новое Амесьево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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