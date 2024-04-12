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Макаров Виталий Валентинович
Макаров Виталий Валентинович
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Древо
Место рождения
Новое Амесьево
, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
05.03.1953
Пол
Мужской
Отец
Макаров Валентин Терентьевич
Мать
Макарова (Ерошина) Раиса Ефимовна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1953
Отец:
Макаров Валентин Терентьевич
Мать:
Макарова Раиса Ефимовна
Новое Амесьево
, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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