Елена Николаева До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Фёдор Родионов1843 г.р.
Дети
Варвара Фёдорова01.12.1867 г.р.
Афанасий Фёдоров19.01.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Родионов

Рождение ребёнка
01.12.1867

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Родионов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.01.1872

Сын: Афанасий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Родионов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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