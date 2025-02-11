Елена Николаева
женский, родилась До 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Фёдор Родионов1843 г.р.
Дети
Варвара Фёдорова01.12.1867 г.р.
Афанасий Фёдоров19.01.1872 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Родионов
Рождение ребёнка
01.12.1867
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Родионов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1872
Сын: Афанасий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Родионов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно