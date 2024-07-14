Курганов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти10.08.1914 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Курганов Григорий Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бреусова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова
Рождение ребёнка
24.04.1888
Сын: Курганов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
10.08.1914 ст.
От водянки