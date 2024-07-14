Курганов Василий Григорьевич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курганов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

10.08.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Курганов Григорий Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бреусова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова

Рождение ребёнка
24.04.1888

Сын: Курганов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Неонилла Илларионовна Курганова

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
10.08.1914 ст.
От водянки

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