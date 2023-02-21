Постникова (Шумова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шумов Прозвище Буря- Взрывной Характер Андрей
Рождение ребёнка
22.04.1925
Сын: Постников Николай Павлович
Отец ребёнка: Постников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Постников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1938
Сын: Постников Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Постников Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959