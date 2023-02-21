Постникова (Шумова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Шумова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шумов Прозвище Буря- Взрывной Характер Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1925

Сын: Постников Николай Павлович

Отец ребёнка: Постников Павел Васильевич

Починок, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Постников Павел Павлович

Отец ребёнка: Постников Павел Васильевич

Починок, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1938

Сын: Постников Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Постников Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Павел Васильевич

Смерть
1959
Починок, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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