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Ветиорец Дмитрий Матвеев

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Место рождения

Коровичи, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ветиорец Матвей

Мать: не указана

Коровичи, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Павроз (Ветиорец) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна

Коровичи, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.03.1936

Сын: Ветиорец Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна

Коровичи, Чашникский район, Витебская область
Смерть
1936

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