Ветиорец Дмитрий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ветиорец Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Павроз (Ветиорец) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1936
Сын: Ветиорец Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна
Смерть
1936