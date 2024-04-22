Лысов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Рождение ребёнка
29.10.1872
Сын: Лысов Аверкий Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Кардакова Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Место жительства
Неизвестно
Владимировка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно