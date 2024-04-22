Лысов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Григорий Иванович

Лысов Григорий Иванович

Место рождения

Тороповская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тороповская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Лысов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Тороповская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1872

Сын: Лысов Аверкий Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Тороповская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Кардакова Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Лысов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Владимировка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close