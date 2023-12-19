Иванов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1988
Место жительства
1993
Эммануиловка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
2005
Бракосочетание
25.07.2010
Желанное, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.2011
Мать ребёнка: Иванова Наталья Викторовна
Место жительства
23.11.2013
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.2018
Дочь: Иванова Аглая Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
02.06.2020
Мать ребёнка: Иванова Наталья Викторовна
Место жительства
15.04.2021