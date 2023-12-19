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Иванов Иван Николаевич

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ии
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1988

Отец: Иванов Николай Николаевич

Мать: Иванова (Таранова) Анна Михайловна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1993
Эммануиловка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
2005
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
25.07.2010

Жена: Иванова Наталья Викторовна

Желанное, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.2011

Сын: Иванов Федор Иванович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Викторовна

Место жительства
23.11.2013
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.2018

Дочь: Иванова Аглая Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
02.06.2020

Сын: Иванов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Викторовна

Место жительства
15.04.2021
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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