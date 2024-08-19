Наумова (Панкратова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1965
Дочь: Филимонова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1970
Дочь: Бебенина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Михайлович