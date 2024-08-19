Наумова (Панкратова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Панкратова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1965

Дочь: Филимонова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1970

Дочь: Бебенина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Михайлович

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