Петухова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Ираида Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Павел Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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