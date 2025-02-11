Иван Леонтьев
мужской, родился 1828, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛеонтий Семёнов1801 г.р.
МатьМария Евграфова1805 г.р.
Супруги
Авдотья Михайлова1833 г.р.
Дети
Евстафий Иванов1855 г.р.
Матрёна Иванова1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Леонтий Семёнов
Мать: Мария Евграфова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайлова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Сын: Евстафий Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно