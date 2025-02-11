Иван Леонтьев 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Леонтьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Леонтий Семёнов1801 г.р.
Мать
Мария Евграфова1805 г.р.
Супруги
Авдотья Михайлова1833 г.р.
Дети
Евстафий Иванов1855 г.р.
Матрёна Иванова1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Леонтий Семёнов

Мать: Мария Евграфова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайлова

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

109

Рождение ребёнка
1855

Сын: Евстафий Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

Смерть
Неизвестно

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