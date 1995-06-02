Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1995

Отец: Кузнецов Сергей Анатольевич

Мать: Кузнецова (Рощупкина) Светлана Валентиновна

Бракосочетание
13.08.2016

Муж: Никитин Евгений Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.2018

Сын: Никитин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Никитин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
11.07.2023

Дочь: Никитина Дарина Евгеньевна

Отец ребёнка: Никитин Евгений Владимирович

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