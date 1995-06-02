Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1995
Бракосочетание
13.08.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.2018
Сын: Никитин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Никитин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
11.07.2023
Дочь: Никитина Дарина Евгеньевна
Отец ребёнка: Никитин Евгений Владимирович