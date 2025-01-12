Погодин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1908
Дата смерти03.04.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1908
Бракосочетание
24.01.1939
Рождение ребёнка
23.11.1939
Дочь: Погодина Галина Александровна
Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
10.05.1942
Сын: Погодин Борис Александрович
Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1946
Сын: Погодин Николай Александрович
Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна
Бракосочетание
24.01.1954
Рождение ребёнка
04.07.1955
Сын: Погодин Павел Александрович
Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна
Контеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
03.04.1963
Буй, город Буй, Костромская область