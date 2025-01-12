Погодин Александр Иванович 28.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Погодин Александр Иванович

Место рождения

Поповка, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.10.1908

Дата смерти

03.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1908

Отец: Погодин Иван Михайлович

Мать: Погодина Пелагея Калистратовна

Поповка, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1939

Жена: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна

Княгинино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.11.1939

Дочь: Погодина Галина Александровна

Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна

Княгинино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1942

Сын: Погодин Борис Александрович

Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна

Княгинино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1946

Сын: Погодин Николай Александрович

Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна

Княгинино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1954

Жена: Погодина (Смирнова) Валентина Николаевна

Княгинино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.07.1955

Сын: Погодин Павел Александрович

Мать ребёнка: Погодина (Смирнова) Мария Алексеевна

Контеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
03.04.1963
Буй, город Буй, Костромская область

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