Добрынина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынина Мария Ивановна

Добрынина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Добрынина Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Добрынин Афанасий Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Добрынин Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Добрынин Афанасий Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Добрынина Василиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Добрынин Афанасий Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.