Добрынина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Добрынина Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Добрынин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Добрынин Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Добрынин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Добрынина Василиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Добрынин Афанасий Яковлевич
Смерть
Неизвестно