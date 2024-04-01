Тишкин Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкин Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1972

Дата смерти

08.08.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.08.1916
Рождение
21.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Окорокова) Оксана Аркадьевна

Рождение ребёнка
09.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Окорокова) Оксана Аркадьевна

Рождение ребёнка
10.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Окорокова) Оксана Аркадьевна

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