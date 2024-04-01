Тишкин Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1972
Дата смерти08.08.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.08.1916
Рождение
21.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова (Окорокова) Оксана Аркадьевна
Рождение ребёнка
10.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова (Окорокова) Оксана Аркадьевна