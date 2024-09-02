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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордачев Геннадий Мещанин Иванович
Отец ребёнка: Бордачев Иван
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Бордачев Дмитрий Крестьянин Собственник Иванович
Отец ребёнка: Бордачев Иван
Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бордачев Евгений Мещанин Иванович
Отец ребёнка: Бордачев Иван
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Бордачев) София Мещанка Ивановна
Отец ребёнка: Бордачев Иван