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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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ЕР
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордачев Геннадий Мещанин Иванович

Отец ребёнка: Бордачев Иван

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Бордачев Дмитрий Крестьянин Собственник Иванович

Отец ребёнка: Бордачев Иван

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бордачев Евгений Мещанин Иванович

Отец ребёнка: Бордачев Иван

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Бордачев) София Мещанка Ивановна

Отец ребёнка: Бордачев Иван

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