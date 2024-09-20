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Гаврил Афанасьевич

Место рождения

Давыдково, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1666 г.р.

Мать

Около 1672 г.р.

Жена

До 1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Афанасий Тихонович

Мать: Аграфена Игнатьевна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Афанасий Тихонович, 53 года, и жена его Аграфена, 47 лет. У них дети Гаврил, 13 лет, Пелагея, 11 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1722 и 1724

Жена: Матрона Васильевна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1724
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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