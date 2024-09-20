Гаврил Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Афанасий Тихонович
Мать: Аграфена Игнатьевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Афанасий Тихонович, 53 года, и жена его Аграфена, 47 лет. У них дети Гаврил, 13 лет, Пелагея, 11 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1722 и 1724
Жена: Матрона Васильевна
Смерть
После 1724