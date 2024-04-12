Верховский Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Владимир Михайлович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

13.07.1835

Дата смерти

01.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1835

Отец: Верховский Михаил Иванович

Мать: Верховская Ольга Карловна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1862

Сын: Верховской Константин Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Кострома
Рождение ребёнка
08.10.1863

Сын: Верховской Борис Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Москва
Рождение ребёнка
31.08.1864

Сын: Верховской Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

г. Режица Витебской губ., ныне г. Резекне в Латвии
Рождение ребёнка
16.04.1866

Сын: Верховский Клавдий Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Мценск Орловской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1867

Сын: Верховской Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Мценск Орловской губ.
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Верховской Александр Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Брюссель
Рождение ребёнка
10.03.1871

Сын: Верховской Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.09.1872

Сын: Верховской Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.01.1874

Сын: Верховской Николай Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.09.1876

Сын: Верховской Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Новочеркасск
Рождение ребёнка
16.04.1878

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.12.1879

Сын: Верховской Павел Владимирович

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1881

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.1883

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)

Стрельна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховский Эмилия (Робертовна)

Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник
Смерть
01.12.1916
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