Верховский Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.07.1835
Дата смерти01.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Верховской Константин Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Борис Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховский Клавдий Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Александр Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Николай Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Сын: Верховской Павел Владимирович
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Верховский Эмилия (Робертовна)