Иринцеева (Лаптева) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иринцеева (Лаптева) Надежда Викторовна

Место рождения

Долгокыча, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1987

Отец: Лаптев Виктор Петрович

Мать: Лаптева Нина Владимировна

Долгокыча, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.06.2006

Сын: Иринцеев Владислав Лопсонович

Отец ребёнка: Иринцеев Лопсон Григорьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.12.2010

Дочь: Иринцеева Софья Лопсоновна

Отец ребёнка: Иринцеев Лопсон Григорьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.12.2013

Сын: Иринцеев Егор Лопсонович

Отец ребёнка: Иринцеев Лопсон Григорьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иринцеев Лопсон Григорьевич

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