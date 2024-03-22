Иринцеева (Лаптева) Надежда Викторовна
Место рождения
Дата рождения01.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1987
Отец: Лаптев Виктор Петрович
Рождение ребёнка
06.06.2006
Сын: Иринцеев Владислав Лопсонович
Отец ребёнка: Иринцеев Лопсон Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.2010
Дочь: Иринцеева Софья Лопсоновна
Отец ребёнка: Иринцеев Лопсон Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.2013
Отец ребёнка: Иринцеев Лопсон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно