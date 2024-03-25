Никитина Марина Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти15.12.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
13.11.1852
Сын: Никитин Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
25.10.1855
Дочь: Никитина Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
08.08.1857
Дочь: Никитина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
22.12.1858
Сын: Никитин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
03.04.1860
Дочь: Татаурова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
25.06.1861
Дочь: Никитина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
15.10.1866
Дочь: Соколова Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
09.04.1869
Сын: Никитин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
01.06.1870
Сын: Никитин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
03.04.1872
Дочь: Сапогова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.1898
Причина смерти: От старости