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Никитина Марина Лазаревна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

15.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1852

Сын: Никитин Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1855

Дочь: Никитина Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1857

Дочь: Никитина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1858

Сын: Никитин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1860

Дочь: Татаурова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1861

Дочь: Никитина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1866

Дочь: Соколова Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1869

Сын: Никитин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1870

Сын: Никитин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1872

Дочь: Сапогова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Николай Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.12.1898
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: От старости
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