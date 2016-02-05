Трегубов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Михаил Николаевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

05.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2016

Отец: Трегубов Николай Владимирович

Мать: Кан Дарья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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