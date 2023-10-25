Агрипина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Афанасий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ерофеев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кирилл Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ерофеев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Акинфей Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ерофеев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Софрон Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ерофеев

Смерть
Неизвестно
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