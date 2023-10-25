Агрипина Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Афанасий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ерофеев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кирилл Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ерофеев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Акинфей Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ерофеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Софрон Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ерофеев
Смерть
Неизвестно