Лисицын Алексей Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Лисицын Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лисицын Дмитрей Алексеевич
Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Лисицынп) Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова
Смерть
1803