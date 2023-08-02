Лисицын Алексей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Алексей Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Лисицын Анисим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына Степанида Филипова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Лисицын Дмитрей Алексеевич

Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Лисицынп) Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1803
Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

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