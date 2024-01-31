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Вторушин Михаило Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Вторушин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Вторушин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Вторушина Наталья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Вторушина Матрена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Вторушин Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Вторушина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Вторушин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1755
Из ревизских сказок 1762-1764 гг Деревня Подгорная переведен из д. Улки Тимофей Андреев Вторушин 19 Деревня Улька Михайло Никитин Вторушин 60 – умер в 1755 дети его: Андрей 32 – 49 жена его Авдотья ... Показать все

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