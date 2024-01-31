Вторушин Михаило Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Вторушин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Вторушин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Вторушина Наталья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Вторушина Матрена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Вторушин Семен Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Вторушина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1755
Из ревизских сказок 1762-1764 гг Деревня Подгорная переведен из д. Улки Тимофей Андреев Вторушин 19 Деревня Улька Михайло Никитин Вторушин 60 – умер в 1755 дети его: Андрей 32 – 49 жена его Авдотья ... Показать все