Кирилл Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1865
Жена: Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Старшинова) Надежда Кирилловна
Мать ребёнка: Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
02.05.1869
Сын: Старшинов Николай Кириллович
Мать ребёнка: Ксения Константиновна
Смерть
Неизвестно