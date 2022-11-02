Кирилл Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилл Данилович

Кирилл Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1865

Жена: Ксения Константиновна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Старшинова) Надежда Кирилловна

Мать ребёнка: Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
02.05.1869

Сын: Старшинов Николай Кириллович

Мать ребёнка: Ксения Константиновна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.