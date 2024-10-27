Ксенофонт Яковлев
Место рождения
Дата рождения20.01.1802 ст.
Дата смерти16.04.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1802 ст.
Отец: Яков Федоров
Мать: Анна Федорова
Крещение
20.01.1802 ст.
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
03.11.1826 ст.
Жена: Анна Иванова
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1828 ст.
Дочь: Лукерья (Гликерия) Ксенофонтова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1830 ст.
Дочь: Марфа Ксенофонтова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.07.1832 ст.
Дочь: Ольга Ксенофонтова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1834 ст.
Сын: Егор (Георгий) Ксенофонтов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Дочь: Ксения Ксенофонтова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
15.01.1838 ст.
Сын: Тимофей Ксенофонтов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.05.1839 ст.
Дочь: Елена Ксенофонтова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
12.04.1842 ст.
Сын: Иван Ксенофонтов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1844 ст.
Сын: Иван Ксенофонтов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
10.08.1846 ст.
Дочь: Васса Ксенофонтова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
16.04.1848 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.04.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза