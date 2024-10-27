Ксенофонт Яковлев 20.01.1802 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксенофонт Яковлев

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.01.1802 ст.

Дата смерти

16.04.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1802 ст.

Отец: Яков Федоров

Мать: Анна Федорова

Леньково, Рузский, Московская область
Крещение
20.01.1802 ст.
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
03.11.1826 ст.

Жена: Анна Иванова

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1828 ст.

Дочь: Лукерья (Гликерия) Ксенофонтова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1830 ст.

Дочь: Марфа Ксенофонтова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1832 ст.

Дочь: Ольга Ксенофонтова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1834 ст.

Сын: Егор (Георгий) Ксенофонтов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.

Дочь: Ксения Ксенофонтова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1838 ст.

Сын: Тимофей Ксенофонтов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1839 ст.

Дочь: Елена Ксенофонтова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1842 ст.

Сын: Иван Ксенофонтов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1844 ст.

Сын: Иван Ксенофонтов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1846 ст.

Дочь: Васса Ксенофонтова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
16.04.1848 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.04.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза

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