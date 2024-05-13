Михаил Терентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1790 и 1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Анисифор Михайлович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Евсегней Михайлович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1790 и 1798
Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Данила Михайлович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

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