Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1790 и 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Анисифор Михайлович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Евсегней Михайлович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
Между 1790 и 1798
Рождение ребёнка
1791
Сын: Данила Михайлович
Мать ребёнка: Мария Ивановна