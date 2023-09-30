Юхова (Глухих) Настасья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхова (Глухих) Настасья Андреева

Место рождения

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Юхов Николай Степанов

Отец ребёнка: Юхов Степан Игнатьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Юхова) Акулина Степанова

Отец ребёнка: Юхов Степан Игнатьев

Зарослое, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Юхова) Марфа Степанова

Отец ребёнка: Юхов Степан Игнатьев

Зарослое, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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