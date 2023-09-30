Юхова (Глухих) Настасья Андреева
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Юхов Степан Игнатьев
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Юхова) Акулина Степанова
Отец ребёнка: Юхов Степан Игнатьев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Юхова) Марфа Степанова
Отец ребёнка: Юхов Степан Игнатьев
Смерть
Неизвестно