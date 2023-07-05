Диканова Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Родом из Нижегородской губернии, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1850
Сын: Диканов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Диканов Андрей Данилович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Приехал с родителями из Симбирской губернии Ардатовский уезд
Смерть
Неизвестно