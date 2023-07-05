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Диканова Анна Емельяновна

Место рождения

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Родом из Нижегородской губернии, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Диканов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Диканов Андрей Данилович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Приехал с родителями из Симбирской губернии Ардатовский уезд
Смерть
Неизвестно

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