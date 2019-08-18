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Яушева Валентина Ивановна

Место рождения

Мелекесский район

Дата рождения

18.08.1932

Дата смерти

30.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932

Отец: Яушев иван андреевич

Мать: Яушева мария ивановна

Мелекесский район
Рождение ребёнка
22.03.1955

Сын: Рязанов Василий Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Александр васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.12.2002
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