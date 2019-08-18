Яушева Валентина Ивановна
Место рожденияМелекесский район
Дата рождения18.08.1932
Дата смерти30.12.2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932
Отец: Яушев иван андреевич
Мать: Яушева мария ивановна
Мелекесский район
Рождение ребёнка
22.03.1955
Сын: Рязанов Василий Александрович
Отец ребёнка: Рязанов Александр васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Анатолий Александрович
Смерть
30.12.2002